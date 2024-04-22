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Клаудиньо: да, мы победили, но "Зениту" нужно улучшать свою игру

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Полузащитник "Зенита" Клаудиньо признал после победы над "Оренбургом" в 25-м туре РПЛ (1:0), что команде нужно прибавлять.
Фото: ФК "Зенит"
- Честно признаюсь, это было не самый хороший тайм в нашем исполнении. Да, мы победили, но нужно улучшать свою игру. Мы выслушаем нашего тренера, он скажет, что мы сделали не так, чтобы исправить это и в дальнейшем играть качественно оба тайма.

В воскресенье, 21 апреля, "Зенит" дома обыграл "Оренбург" в матче 25-го тура российской Премьер-лиги со счетом 1:0. Атакующий полузащитник хозяев поля Клаудиньо стал автором победного гола и был признан лучшим игроком встречи. Таким образом "сине-бело-голубые" набрали 50 очков и продолжают лидировать в турнирной таблице чемпионата России, сохранив отрыв от "Краснодара" в 4 балла. Следующую игру "Зенит" проведет в рамках перенесенного 21-го тура первенства страны, в которой примет на своем поле казанский "Рубин".

Источник: "Матч ТВ"

Клаудиньо Зенит Оренбург
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