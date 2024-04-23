Стала известна ориентировочная дата возвращения в строй травмированного аргентинского вингера "Крыльев Советов" Бенджамина Гарре. Как сообщает "Чемпионат", экс-футболист "Манчестер Сити" должен был появиться на поле уже 14-го апреля в матче 24-го тура против "Рубина" (2:0). За два дня до игры Гарре получил травму голеностопа.
По данным источника, 23-летний вингер работает над тем, чтобы быть готовым к матчу 27-го тура против "Оренбурга". Игра состоится 4-го мая. В текущем сезоне Бенджамин Гарре записал на свой счет 8 голов и отдал 3 голевые передачи в 15-ти матчах за "Крылья Советов" в РПЛ. Несмотря на долгое отсутствие из-за травмы, Гарре продолжает оставаться лучшим бомбардиром самарского клуба в сезоне.
"Чемпионат": не игравший за "Крылья Советов" с 2023 года Гарре вернется к матчу с "Оренбургом"
Стало известно, когда "Крылья Советов" смогут вновь рассчитывать на аргентинского вингера Бенджамина Гарре, отсутствующего из-за травмы.
Фото: официальный сайт "Крыльев Советов"