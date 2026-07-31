"Для него это практически невозможно". Семак прокомментировал уход из "Зенита" Латышонка

И, конечно, ему психологически очень сложно быть вторым, для него это практически невозможно. Это тот игрок, которому нужно все время играть", - сказал Семак.
В минувшую среду, 29 июля, "Зенит" сообщил об уходе голкипера Евгения Латышонка.
Вратарь присоединился к клубу с берегов Невы в июне 2024 года, перейдя из "Балтики". В составе петербуржцев он провел 41 матч, в которых пропустил 27 мячей и 21 раз оставил ворота "сухими". С сине-бело-голубыми Латышонок стал чемпионом страны, а также двукратным обладателем Суперкубка России.
Источник: ФК "Зенит"