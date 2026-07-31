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"Для него это практически невозможно". Семак прокомментировал уход из "Зенита" Латышонка

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак объяснил продажу вратаря Евгения Латышонка.
Фото: ФК "Зенит"
"По Жене я уже говорил, что это очень хороший вратарь и прекрасный человек. Вопрос в том, что после первого успешного сезона уже во втором Денис Адамов стал основным вратарем.

И, конечно, ему психологически очень сложно быть вторым, для него это практически невозможно. Это тот игрок, которому нужно все время играть", - сказал Семак.

В минувшую среду, 29 июля, "Зенит" сообщил об уходе голкипера Евгения Латышонка.

Вратарь присоединился к клубу с берегов Невы в июне 2024 года, перейдя из "Балтики". В составе петербуржцев он провел 41 матч, в которых пропустил 27 мячей и 21 раз оставил ворота "сухими". С сине-бело-голубыми Латышонок стал чемпионом страны, а также двукратным обладателем Суперкубка России.

Источник: ФК "Зенит"

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