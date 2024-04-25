– Тикнизян почувствовал на предыгровой тренировке небольшое недомогание. Провели обследование, ничего не выявлено.
Вчера, 24 апреля, московский “Локомотив” на выезде одержал победу над нижегородским “Пари НН” со счетом 3:2. Наир Тикнизян не попал в заявку столичного клуба на минувший матч.
Напомним, в этом сезоне в активе Наира Тикнизяна 20 матчей в Российской Премьер-Лиге. Защитник “Локомотива” забил шесть голов и отдал три результативные передачи.
Источник: “Матч ТВ”
Тикнизян пропустил игру с “Пари НН” из-за недомогания
Наставник “Локомотива” Михаил Галактионов рассказал, почему защитник железнодорожников Наир Тикнизян пропустил игру с “Пари НН”.
Фото: "Матч ТВ"