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Тикнизян пропустил игру с “Пари НН” из-за недомогания

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Наставник “Локомотива” Михаил Галактионов рассказал, почему защитник железнодорожников Наир Тикнизян пропустил игру с “Пари НН”.
Фото: "Матч ТВ"
– Тикнизян почувствовал на предыгровой тренировке небольшое недомогание. Провели обследование, ничего не выявлено.

Вчера, 24 апреля, московский “Локомотив” на выезде одержал победу над нижегородским “Пари НН” со счетом 3:2. Наир Тикнизян не попал в заявку столичного клуба на минувший матч.

Напомним, в этом сезоне в активе Наира Тикнизяна 20 матчей в Российской Премьер-Лиге. Защитник “Локомотива” забил шесть голов и отдал три результативные передачи.

Источник: “Матч ТВ”

Наир Тикнизян Нижний Новгород Локомотив Михаил Галактионов
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