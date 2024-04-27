"После того, как Питер оторвался на четыре очка, игроки и сами говорили, что получили право на ошибку. Вот сейчас "Зенит" это право и реализовал. Что бросается в глаза? Не хватает в сложных ситуациях игрока, который за счет индивидуального мастерства решают игру - как Малком. Уверен, будь Малком, "Зенит" бы забил и не отпустил эту игру", - заявил Шалимов.
Бразильский вингер Малком выступал в составе санкт-петербургского "Зенита" с августа 2019-го года. Перед стартом текущего сезона Малком покинул "Зенит" и отправился в Саудовскую Аравию. "Аль-Хиляль" заплатил за трансфер бразильца 60 миллионов евро. В текущем сезоне на его счету 13 голов и 6 результативных передач в 26-ти матчах саудовской Про-лиги.
"Зенит" уступил на своем поле в матче перенесенного 21-го тура чемпионата России казанскому "Рубину". В активе "Зенита" осталось 50 набранных очков в сезоне. В том же туре главный преследователь "сине-бело-голубых", "Краснодар", одержал победу в матче с "Балтикой" (3:2).
Таким образом, по итогам перенесенного тура "Краснодар" сократил отставание от "Зенита" до 1-го очка. За пять туров до конца сезона в активе "горожан" 49 очков. В рамках 26-го тура "Зенит" сыграет на выезде с московским "Динамо", а "Краснодар" отправится в Самару на матч против "Крыльев Советов".
Источник: "РБ Спорт"
Шалимов: будь Малком, "Зенит" бы забил и не отпустил игру с "Рубином"
Российский тренер Игорь Шалимов рассказал, в чем, по его мнению, заключается причина поражения "Зенита" в матче 21-го тура РПЛ с "Рубином" (0:2).
Фото: ФК "Урал"