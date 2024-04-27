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Мостовой - о Слишковиче в "Спартаке": на фоне Абаскаля почти любой тренер будет казаться гениальным

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Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил прогресс "Спартака" после смены главного тренера.
Фото: "Матч ТВ"
"Делать выводы о работе Слишковича пока очень рано. Но уже сейчас видно, что при нем игроки "Спартака" успокоились, стали увереннее действовать, нет такого хаоса, как при Абаскале. Но говорить, что Слишкович - мастер, который приведет "Спартак" к чемпионству - преждевременно. Еще ведь даже непонятно, надолго ли он в "Спартаке". А так, на фоне Абаскаля почти любой тренер будет казаться гениальным специалистом, мастером своего дела", - заявил Мостовой.

Испанский специалист Гильермо Абаскаль был отправлен в отставку с поста главного тренера московского "Спартака" 14-го апреля после поражения от последней команды чемпионата "Сочи" (0:1). Его место в статусе временно исполняющего обязанности главного тренера занял босниец Владимир Слишкович, который ранее входил в тренерский штаб Абаскаля в "Спартаке".

Под руководством Слишковича" красно-белые" провели три матча, в которых одержали одну победу и дважды сыграли вничью. Ответный матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России с "Зенитом" и матч перенесенного 21-го тура с ЦСКА завершились с одинаковым счетом (0:0). В матче 25-го тура с "Ростовом" "Спартак" одержал разгромную победу (5:1). В 26-м туре "красно-белые" вновь примут участие в дерби - против московского "Локомотива".

Источник: "РБ Спорт"

Спартак Гильермо Абаскаль Владимир Слишкович Александр Мостовой
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