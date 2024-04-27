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Семшов: Семак будет тренировать "Зенит", сколько захочет. Куда ему стремиться? Он работает в лучшем клубе страны

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Экс-полузащитник сборной России Игорь Семшов оценил карьерные перспективы главного тренера "Зенита" Сергея Семака.
Фото: ФК "Зенит"
"Не считаю, что Семак устал от работы в «Зените». Его команда идет на первом месте. Просто мы привыкли к тому, что у "Зенита" есть большой отрыв от соперников, а в этом петербуржцы буксуют. Сколько Семак будет тренировать "Зенит"? Сколько захочет. Он показывает результат. Куда ему стремиться? Сергей Богданович работает в лучшем клубе страны. Можно попробовать себя только в зарубежной команде, но сейчас с этим проблемы", - заявил Семшов.

Сергей Семак возглавляет санкт-петербургский "Зенит" с мая 2018-го года. Под его руководством "сине-бело-голубые" Пять раз становились чемпионами России, 1 раз выигрывали Кубок России и завоевали четыре Суперкубка страны. Действующий контракт связывает Сергея Семака с его нынешним клубом до лета 2025-го года.

В текущем сезоне "Зенит" набрал 50 очков в 25-ти матчах чемпионата России. Также, команда продолжает участие в Кубке России, где в рамках двухматчевого противостояния в финале Пути РПЛ встретится с московским ЦСКА.

В чемпионате страны за 5 туров до конца "Зенит" опережает "Краснодар" на 1 очко, а "Динамо" - на 6. В матче 26-го тура РПЛ "Зенит" сыграет на выезде с "Динамо".

Источник: "РБ Спорт"

Игорь Семшов Сергей Семак Зенит
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