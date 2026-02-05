Бывший форвард ЦСКА заинтересовал клуб из Казахстана

По информации инсайдера Ивана Карпова в его телеграм-канале, интерес к нигерийскому нападающему проявляет "Кайсар" из Кызылорды.
Сообщается, что казахстанский клуб уже начал переговоры с 33-летним футболистом и рассматривает его как ещё одно громкое усиление состава.
Муса хорошо знаком российским болельщикам по выступлениям за ЦСКА в 2012-2016 годах. Позже нападающий без особого успеха играл за "Лестер", затем провёл два сезона в "Аль-Насре", а с конца 2024 года выступает на родине.
Фото: ПФК ЦСКА