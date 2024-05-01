"У "Спартака" остается шанс побороться за Кубок России в этом сезоне. Это трофей, который очень важен для любой команды и болельщиков. Победа в Кубке спасет сезон, в РПЛ не получилось, поэтому нужно бороться за то, что есть. Реально ли пройти "Динамо"? Всё реально. Сейчас не угадаешь, кто выиграет, а кто проиграет", - поделился Яковлев.
Сегодня в рамках второго этапа 1/2 финала Пути регионов в Кубке России встретятся "Динамо" и "Спартак". Московское дерби пройдет на "ВТБ Арене". Напомним, победитель противостояния определится по итогам одного матча. Последний матч между этими командами датирован 7-м апреля. В рамках 23-го тура РПЛ "Спартак" одержал минимальную победу над "Динамо" при помощи дубля нападающего Александра Соболева.
В турнирной таблице чемпионата России "Динамо" и "Спартак" занимают, соответственно, 3-е и 4-е места. В активе "бело-голубых" 47 очков в 26-ти матчах. "Красно-белые" в том же количестве матчей набрали 42 очка и отстают от "Динамо" на 5 очков.
Источник: "Матч ТВ"
Яковлев: победа в Кубке России может спасти сезон для "Спартака". Пройти "Динамо" реально
Экс-игрок "Спартака" Павел Яковлев высказался о предстоящем матче 1/2 финала Пути регионов Кубка России между "красно-белыми" и "Динамо".
Фото: официальный сайт "Спартака"