"Быть болельщиком "Спартака" вообще непросто, ибо знаменитый цикл повторяется раз за разом. Главное преимущество "Спартака" и беда одновременно - в невероятном внимании к команде и в том, как публика реагирует на любые решения, связанные со "Спартаком". Клуб постоянно потряхивает - и так будет всегда. Это как с МЮ в Англии или с "Ювентусом" в Италии. Что бы ни происходило, всегда повышенные ожидания, давление и эмоции", - поделился Стогниенко.
15-го апреля московский "Спартак" объявил об увольнении испанского главного тренера Гильермо Абаскаля. Его место в статусе исполняющего обязанности занял босниец Владимир Слишкович. Под руководством экс-ассистента Абаскаля "Спартак" набрал 7 очков в 3-х матчах Премьер-лиги, а также сыграл вничью с "Зенитом" в Кубке России.
Цикл "Спартака" - шуточное представление о последовательности событий, которые из сезона в сезон происходят с московским "Спартаком". Согласно концепции, настроение болельщиков "Спартака" соответствует закольцованному алгоритму: "... - смена тренера из-за плохой игры - победа в первом матче с новым тренером - красивая игра и надежды на чемпионство - неожиданное поражение аутсайдеру - вылет из кубкового турнира - 5-е место в РПЛ - ..."
Источник: "РБ Спорт"
Стогниенко: "Спартак" - как МЮ в Англии или "Ювентус" в Италии, что бы ни происходило, всегда повышенные ожидания
Футбольный комментатор Владимир Стогниенко рассказал, что отличает "Спартак" от других клубов России.
Фото: РИА Новости