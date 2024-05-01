"Будущее Кевина? Ленини продолжит играть за "Краснодар", он не покинет клуб летом", - цитирует Фернандеса "РБ Спорт".
Опорный полузащитник сборной Кабо-Верде Кевин Ленини забил 1 гол в 13-ти матчах РПЛ в составе "Краснодара" в текущем сезоне. Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2025-го года.
В зимнее трансферное окно Кевина Ленини, который не является игроком основного состава в своем нынешнем клубе, активно связывали с переходом в клубы РПЛ и ОАЭ. Трансфер, однако, не состоялся, по данным СМИ, из-за того, что предложенная сумма не устроила "Краснодар".
Агент: Кевин Ленини не покинет "Краснодар" в летнее трансферное окно
Агент Пьер Фернандес, который представляет интересы хавбека "Краснодара" Кевина Ленини, заявил, что его клиент не покинет команду летом.
Фото: официальный сайт "Краснодара"