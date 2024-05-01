"Сейчас Никита играет, делает свою работу. Сейчас нужно завершить сезон на хорошей ноте. Вопрос контракта с руководством "Ростова" мы не обсуждали", - приводит слова Талаева "РБ Спорт".
Никита Медведев перебрался в "Ростов" из казанского "Рубина" летом 2022-го года. В текущем сезоне голкипер принял участие в 5-ти матчах "Ростова" в РПЛ, в которых пропустил 5 мячей. Также, на счету Медведева 8 матчей в Кубке России. Действующее соглашение вратаря с клубом рассчитано до конца сезона.
В 26-ти матчах РПЛ "Ростов" набрал 40 очков. За четыре тура до конца чемпионата подопечные Валерия Карпина занимают 7-е место в турнирной таблице.
Агент: продление контракта Никиты Медведева с руководством "Ростова" не обсуждали
Агент Андрей Талаев, представляющий интересы вратаря "Ростова" Никиты Медведева, прокомментировал возможное продление контракта своего клиента с клубом.
Фото: ФК "Ростов"