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Агент: продление контракта Никиты Медведева с руководством "Ростова" не обсуждали

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Агент Андрей Талаев, представляющий интересы вратаря "Ростова" Никиты Медведева, прокомментировал возможное продление контракта своего клиента с клубом.
Фото: ФК "Ростов"
"Сейчас Никита играет, делает свою работу. Сейчас нужно завершить сезон на хорошей ноте. Вопрос контракта с руководством "Ростова" мы не обсуждали", - приводит слова Талаева "РБ Спорт".

Никита Медведев перебрался в "Ростов" из казанского "Рубина" летом 2022-го года. В текущем сезоне голкипер принял участие в 5-ти матчах "Ростова" в РПЛ, в которых пропустил 5 мячей. Также, на счету Медведева 8 матчей в Кубке России. Действующее соглашение вратаря с клубом рассчитано до конца сезона.

В 26-ти матчах РПЛ "Ростов" набрал 40 очков. За четыре тура до конца чемпионата подопечные Валерия Карпина занимают 7-е место в турнирной таблице.

Ростов Никита Медведев
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