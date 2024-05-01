- Не считаю, что Угальде будет потерей. Он старается, видно, что есть задатки, но пока полноценно себя не проявляет. Забитых мячей от него мало, поэтому не считаю его потерей, - передаёт слова Кечинова "Чемпионат".
1 мая на московском стадионе "ВТБ Арена" в рамках первого этапа финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Кубка России состоится столичное дерби "Динамо" - "Спартак". 21-летний костариканский нападающий красно-белых Манфред Угальде пропустит игру из-за перебора жёлтых карточек.
Угальде перешёл в "Спартак" из голландского "Твенте" в январе 2024 года, сумма трансферной компенсации составила 13 миллионов евро. В 11 матчах во всех турнирах за красно-белых на счету футболиста 1 забитый гол.
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Кечинов: не считаю, что Угальде будет потерей для "Спартака" в матче с "Динамо". Забитых мячей от него мало
Экс-нападающий "Спартака" Валерий Кечинов прокомментировал дисквалификацию форварда красно-белых Манфреда Угальде на матч Кубка России с московским "Динамо".
Фото: ФК "Спартак"