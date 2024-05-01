- Довольны ли мы вложениями в Роналдо? Если президент [клуба] доволен - значит, да, - передаёт слова Рыскина "РБ Спорт".
23-летний бразильский правый вингер Роналдо перешёл в "Ростов" в январе 2024 года из болгарского "Левски", сумма трансферной компенсации составила 2 миллиона евро. В 10 матчах за жёлто-синих во всех турнирах форвард отметился 4 голами и 2 результативными передачами. В матче 26 тура РПЛ "Ростов" - "Оренбург" (2:1) Роналддо сравнял счёт ударом головой на 82-й минуте, замкнув подачу Даниила Уткина со штрафного, а на 90+6-й минуте выполнил голевую скидку на Николая Комличенко.
Спортивный директор "Ростова" высказался об эффективности денежных вложений в Роналдо
Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин ответил на вопрос об отношении руководства клуба к затратам на зимнее приобретение бразильского вингера Роналдо.
Фото: ФК "Ростов"