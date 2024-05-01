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Шалимов - об игре ЦСКА: присутствует некая безнадёга. Ресурса для результата просто нет

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Экс-главный тренер "Урала" Игорь Шалимов высказался об игре московского ЦСКА после поражения от калининградской "Балтики" в 26 туре РПЛ (1:3).
Фото: РИА Новости
- Присутствует некая безнадёга. Я вижу жёсткий недокомплект игроков, и тренер это чувствует. Команда выполняет очень тяжёлую работу, которая не приносит удовлетворения в виде того результата, который все ждут, но ресурса для него просто нет. По поводу гола "армейцев" - я не понял, как судьи увидели, что мяч пересёк линию ворот. На мой взгляд, на решение повлияло то, что гол ни на что не влиял, - цитирует Шалимова "РБ Спорт".

Матч 26 тура Российской премьер-лиги "Балтика" - ЦСКА завершился победой хозяев поля со счётом 3:1. Единственный гол красно-синих был забит в добавленное время, при этом главный рефери Ян Бобровский засчитал взятие ворот, хотя видеоповторы не дают однозначной уверенности, что мяч пересёк линию полностью.

ЦСКА после этого поражения опустился на восьмое место с 38 очками в 26 матчах, в 4 последних турах РПЛ "армейцы" дважды сыграли вничью и дважды проиграли.

ЦСКА Балтика Игорь Шалимов
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