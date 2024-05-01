Джикия не попал в заявку, потому что продолжает восстанавливаться после полученной травмы, сообщил источник. В текущем сезоне 30-летний центральный защитник принял участие в 11 матчах во всех турнирах.
Сегодня, 1 мая, "Динамо" и "Спартак" сыграют свой первый матч в полуфинале Пути регионов Кубка России. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. В турнирной таблице динамовцы занимают третье место с 47-ю очками после 26 туров, "красно-белые" расположились на четвертой строчке с 42-мя набранными баллами.
Источник: Metaratings
Защитник "Спартака" Джикия не сыграет с "Динамо" в Кубке
Защитник "Спартака" Георгий Джикия пропустит первую игру с "Динамо" в полуфинале пути регионов Кубка России.
Фото: ФК "Спартак"