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Орлов: как вырос Семак, так и Галактионов может вырасти

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Спортивный комментатор и журналист Геннадий Орлов оценил тренерский уровень наставника "Локомотива" Михаила Галактионова.
Фото: ФК "Локомотив"
"Семак практически дебютировал в "Зените», до этого только поработал год или полтора в "Уфе". Но затем "Зенит" и пять чемпионств. И как вырос Семак, так и Галактионов может вырасти. Он работал в молодёжной сборной, знает лучших игроков страны, и это большой плюс", - сказал Орлов.

Михаил Галактионов работает в "Локомотиве" с 2022 года, с 2018-го был главным тренером молодежной сборной России. Перед тем, как перейти в стан "железнодорожников" тренировал "Пари Нижний Новгород". После 26 туров "Локомотив" идет на пятом месте, в активе команды 41 балл. В следующем 27-м туре подопечные Михаила Галактионова на своем поле сыграют с "Ростовом".

Источник: "РБ Спорт"

Михаил Галактионов Геннадий Орлов
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