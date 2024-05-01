"Семак практически дебютировал в "Зените», до этого только поработал год или полтора в "Уфе". Но затем "Зенит" и пять чемпионств. И как вырос Семак, так и Галактионов может вырасти. Он работал в молодёжной сборной, знает лучших игроков страны, и это большой плюс", - сказал Орлов.
Михаил Галактионов работает в "Локомотиве" с 2022 года, с 2018-го был главным тренером молодежной сборной России. Перед тем, как перейти в стан "железнодорожников" тренировал "Пари Нижний Новгород". После 26 туров "Локомотив" идет на пятом месте, в активе команды 41 балл. В следующем 27-м туре подопечные Михаила Галактионова на своем поле сыграют с "Ростовом".
Источник: "РБ Спорт"
Орлов: как вырос Семак, так и Галактионов может вырасти
Спортивный комментатор и журналист Геннадий Орлов оценил тренерский уровень наставника "Локомотива" Михаила Галактионова.
Фото: ФК "Локомотив"