– Какой уровень футбола в России, если сравнивать с Болгарией? Один и тот же. Но в России больше интенсивности, агрессивности и силовой борьбы.
Отметим, что ранее Умар Ско выступал в чемпионате Болгарии по футболу. Он играл за такие команды, как “Берое” и “Арда”.
Напомним, Умар Сако выступает в составе “Ростова” с января текущего года. За южан защитник успел провести 10 матчей во всех турнирах. Ему удалось записать на свой счет одну результативную передачу.
Источник: “РБ Спорт”
Игрок “Ростова” Сако: уровень футбола в России и Болгарии одинаковый
Защитник “Ростова” Умар Сако сравнил уровень футбола в России и Болгарии.
Фото: "Чемпионат"