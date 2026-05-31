Булыкин считает Гусева готовым к работе в любом клубе РПЛ

Дмитрий Булыкин считает, что Ролан Гусев уже доказал свою состоятельность на уровне Премьер-лиги и готов чтобы возглавить практически любую команду элитного дивизиона.



- Я считаю, Гусев подошел бы любой команде. Вопрос в том, куда его пригласят. Он уже знает, что такое РПЛ, обыгрывал " Краснодар ". Думаю, он готов ко всем командам РПЛ, - приводит слова Булыкина "Газета.ру"

Напомним, тренерский мостик "Динамо" Гусев занял после ухода Валерия Карпина. Под его руководством бело-голубые добрались до финала Пути РПЛ Кубка России, где уступили "Краснодару". Чемпионат столичный клуб завершил на седьмой позиции, после чего руководство приняло решение о смене наставника. Новым рулевым команды стал Сандро Шварц.