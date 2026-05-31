Жена Сафонова вышла на поле с российским флагом после финала Лиги чемпионов

Празднование победы "ПСЖ" в финале Лиги чемпионов не обошлось без российского флага.

Скриншот из видеозаписи

Супруга российского голкипера парижан Матвея Сафонова Марина Кондратюк присоединилась к празднованию триумфа парижского клуба, появившись на поле с российским флагом.



В опубликованном в социальных сетях видео видно, как Марина пробирается через скопление футболистов, представителей команд и журналистов, после чего подходит к Сафонову и обнимает его.



Напомним, в финале Лиги чемпионов "ПСЖ" оказался сильнее "Арсенала". Основное и дополнительное время завершились со счётом 1:1, а в серии пенальти точнее были парижане - 4:3.

