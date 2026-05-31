Сафонов получил самую низкую оценку в "ПСЖ" за финал Лиги чемпионов

Статистический портал Whoscored поставил оценки футболистам по итогам финального матча Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Арсеналом".

Фото: УЕФА

Самый низкий балл среди игроков парижской команды получил российский голкипер Матвей Сафонов. Выступление вратаря было оценено в 6,0.



Выше россиянина оказались все его партнёры по команде. Лучшим игроком "ПСЖ", согласно версии Whoscored, стал Дезире Дуэ, получивший 7,6 балла. Второе место занял Жоау Невеш с оценкой 7,3.



Защитник Илья Забарный заработал 6,1 балла, а Хвича Кварацхелия получил 6,9.



Напомним, "ПСЖ" завоевал трофей Лиги чемпионов, одолев лондонский клуб в серии пенальти после ничьей 1:1 в игровое время.

