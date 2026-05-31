Ледяхов - о ценнике Батракова: кто заплатит такие деньги?

Недавнее подорожание Алексея Батракова на Transfermarkt не убедило Игоря Ледяхова.
Фото: ФК "Локомотив"
Экс-футболист "Спартака" считает, что нынешние оценки игроков РПЛ далеки от реальности.

- Все эти цены - ерунда полная. Наши клубы не участвуют в еврокубках, поэтому оценить игрока просто невозможно. Кто за футболиста, не выступающего в Лиге чемпионов, заплатит такие большие деньги? - приводит слова Ледяхова Legalbet.

После последнего обновления данных Transfermarkt 20-летний хавбек оценивается в 28 миллионов евро. Это самый высокий показатель среди всех игроков Российской премьер-лиги. В завершившемся чемпионате воспитанник железнодорожников отметился 13 голами и 10 ассистами на партнёров в 28 встречах, а московский клуб занял третье место.

