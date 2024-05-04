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Черноморец
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Боруссия Д
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Вольфсбург
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Гавр
16:00
СтрасбургНе начат
Монако
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КлермонНе начат
Метц
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РеннНе начат
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Руслан Литвинов: в 2028 году мне будет 27 лет, есть возможность сыграть за сборную России в турнирах

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Опорный полузащитник московского "Спартака" Руслан Литвинов высказался о планах РФС вернуться в международные турниры в 2028 году.
Фото: РПЛ
- Нормально, что РФС заявил об ориентировочной дате возвращения сборной на международную арену в 2028 году. Мне будет 27 лет. Ещё есть возможность сыграть. У меня, как и у всех, есть надежда, что вернёмся и будем играть на крупных турнирах, - передаёт слова Литвинова "Чемпионат".

Ранее исполком РФС утвердил концепцию деятельности сборной России в условиях отстранения от международных турниров со стороны УЕФА и ФИФА. Ориентировочной датой возвращения национальной команды в официальные турниры в нём названа осень 2028 года с целью пройти отбор на ЧМ-2030.

Отказались от Азии, но живём по заветам Насреддина. РФС принял концепцию развития сборной России под санкциями УЕФА

Сборная России Спартак УЕФА РФС Руслан Литвинов
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