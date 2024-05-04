"Хорошие матчи при Слишковиче — это не показатель. Показатель – это, когда берёшь команду на сборы, формируешь состав и в конце сезона отвечаешь за результат. Поэтому нельзя сказать, что Слишкович что-то привнёс, в "Спартаке" просто поменялся эмоциональный фон после ухода Абаскаля. В команде остались всё те же футболисты, он сделал пару замен — и всё", - сказал Канчельскис.
Руководство "Спартака" назначило Владимира Слишковича на пост временно исполняющего обязанности главного тренера после увольнения испанского специалиста Гильермо Абаскаля. Под его руководством "красно-белые" одержали три победы: разгромили "Ростов" (1:5), обыграли "Локомотив" (3:2) и московское "Динамо" (0:2) в недавнем матче Кубка России. Также команда сыграла в ничью с ЦСКА (0:0) и "Зенитом" (0:0). После 26 сыгранных туров "Спартак" занимает четвертую позицию с 42-мя очками в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидеров "Зенита" и "Краснодара" на 8 очков и на 5 баллов от идущего на третьем месте "Динамо". До конца чемпионата осталось четыре игры, в следующем 27-м туре "Спартак" отправится в гости к "Пари НН".
Источник: "Чемпионат"
Канчельскис: хорошие матчи при Слишковиче - это не показатель
Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" и сборной России Андрей Канчельскис оценил работу Владимира Слишковича в "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"