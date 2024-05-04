Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Оренбург
0 - 0 0 0
Крылья Советов1 тайм
Краснодар
19:30
АхматНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
СКА-Хабаровск
0 - 0 0 0
КАМАЗЗавершен
Химки
5 - 3 5 3
Сокол2 тайм
Черноморец
0 - 2 0 2
Торпедо2 тайм
Алания
17:00
ШинникНе начат
Нефтехимик
17:30
ЕнисейНе начат
Динамо Мх
19:00
ВолгарьНе начат
Родина
19:30
Арсенал ТулаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Арсенал
2 - 0 2 0
Борнмут2 тайм
Шеффилд Юнайтед
17:00
Ноттингем ФорестНе начат
Бёрнли
17:00
НьюкаслНе начат
Брентфорд
17:00
ФулхэмНе начат
Манчестер Сити
19:30
ВулверхэмптонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реал Сосьедад
2 - 0 2 0
Лас-Пальмас2 тайм
Реал Мадрид
17:15
КадисНе начат
Жирона
19:30
БарселонаНе начат
Мальорка
22:00
АтлетикоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Монца
19:00
ЛациоНе начат
Сассуоло
21:45
ИнтерНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Штутгарт
16:30
БаварияНе начат
Вольфсбург
16:30
ДармштадтНе начат
Боруссия Д
16:30
АугсбургНе начат
Вердер
16:30
Боруссия МНе начат
Кёльн
19:30
ФрайбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Гавр
16:00
СтрасбургНе начат
Монако
18:00
КлермонНе начат
Метц
20:00
РеннНе начат
Брест
22:00
НантНе начат

Канчельскис: хорошие матчи при Слишковиче - это не показатель

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" и сборной России Андрей Канчельскис оценил работу Владимира Слишковича в "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"
"Хорошие матчи при Слишковиче — это не показатель. Показатель – это, когда берёшь команду на сборы, формируешь состав и в конце сезона отвечаешь за результат. Поэтому нельзя сказать, что Слишкович что-то привнёс, в "Спартаке" просто поменялся эмоциональный фон после ухода Абаскаля. В команде остались всё те же футболисты, он сделал пару замен — и всё", - сказал Канчельскис.

Руководство "Спартака" назначило Владимира Слишковича на пост временно исполняющего обязанности главного тренера после увольнения испанского специалиста Гильермо Абаскаля. Под его руководством "красно-белые" одержали три победы: разгромили "Ростов" (1:5), обыграли "Локомотив" (3:2) и московское "Динамо" (0:2) в недавнем матче Кубка России. Также команда сыграла в ничью с ЦСКА (0:0) и "Зенитом" (0:0). После 26 сыгранных туров "Спартак" занимает четвертую позицию с 42-мя очками в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидеров "Зенита" и "Краснодара" на 8 очков и на 5 баллов от идущего на третьем месте "Динамо". До конца чемпионата осталось четыре игры, в следующем 27-м туре "Спартак" отправится в гости к "Пари НН".

Источник: "Чемпионат"

Андрей Канчельскис Спартак Владимир Слишкович
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится