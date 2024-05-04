"Если команда еще хочет бороться за чемпионство, то очки терять нельзя. Учитывая, что в последнем туре они вообще с "Динамо" играют. В одном лишь согласен, за чемпионство нужно уметь играть. Не каждый это может, ведь в такие моменты падает большая ответственность", - сказал Петрушин.
За четыре матча до финиша "Краснодар" набрал 50 очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Столько же баллов у "Зенита", который возглавляет таблице, имея преимущество над "быками" по результатам в очных противостояниях. Игра первого круга в Санкт-Петербурга завершилась ничьей, а в Краснодаре "сине-бело-голубые" обыграли южан (1:2). Сегодня, 4 мая "Краснодар" в 26-м туре РПЛ сыграет с "Ахматом", 6 мая "Зенит" отправится в гости к "Факелу". В следующих турах "Краснодар" встретится со "Спартаком", "Сочи" и "Динамо".
Источник: "Советский Спорт"
Петрушин - о шансах "Краснодара" на титул: за чемпионство нужно уметь играть
Бывший тренер "Динамо" Алексей Петрушин оценил шансы "Краснодара" на чемпионство в Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Краснодар"