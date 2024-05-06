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Д. Билялетдинов назвал лучших дебютантов РПЛ в этом сезоне

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Экс-игрок сборной России Динияр Билялетдинов рассказал, кого считает лучшими дебютантами нынешнего сезона РПЛ.
Фото: ФК "Балтика"
"Для меня лучшим дебютантом в РПЛ является Козлов из "Балтики". Если брать легионеров, то по манере игры выберу двоих: ростовского иранца Мохеби и армейца Файзуллаева. Они играют отрезками, нестабильно, но достаточно качественно", - цитирует Билялетдинова Sport24

Данила Козлов, играющий на позиции атакующего полузащитника, провел за "Балтику" в этом сезоне 7 матчей в РПЛ, забил три мяча и отдал четыре голевые передачи.

Мохаммад Мохеби записал на свой счет 6+4 по системе гол плюс пас в 22 играх за "Ростов" в чемпионате России.

На счету атакующего хавбека Аббосбека Файзулаева 18 матчей за ЦСКА в РПЛ, в которых он отличился 3 забитыми голами и отдал 8 результативных ассистов на партнеров.

Динияр Билялетдинов Данила Козлов Балтика Мохеби Ростов Аббосбек Файзуллаев ЦСКА
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