"Для меня лучшим дебютантом в РПЛ является Козлов из "Балтики". Если брать легионеров, то по манере игры выберу двоих: ростовского иранца Мохеби и армейца Файзуллаева. Они играют отрезками, нестабильно, но достаточно качественно", - цитирует Билялетдинова Sport24
Данила Козлов, играющий на позиции атакующего полузащитника, провел за "Балтику" в этом сезоне 7 матчей в РПЛ, забил три мяча и отдал четыре голевые передачи.
Мохаммад Мохеби записал на свой счет 6+4 по системе гол плюс пас в 22 играх за "Ростов" в чемпионате России.
На счету атакующего хавбека Аббосбека Файзулаева 18 матчей за ЦСКА в РПЛ, в которых он отличился 3 забитыми голами и отдал 8 результативных ассистов на партнеров.
Д. Билялетдинов назвал лучших дебютантов РПЛ в этом сезоне
Экс-игрок сборной России Динияр Билялетдинов рассказал, кого считает лучшими дебютантами нынешнего сезона РПЛ.
Фото: ФК "Балтика"