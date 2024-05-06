"От Тюкавина многое зависит в "Динамо", он забивает важные голы, берёт игру на себя в ответственные моменты. Константину ещё есть, что показать в родном клубе. Ему, наверное, стоит остаться ещё на год. Если "Динамо" хочет претендовать в будущем на высокие места, они не могут отдавать своих лидеров. На место Тюкавина должен тогда кто-то прийти", - сказал Каряка.
21-летний форвард "Динамо" проводит свой лучший сезон в карьере, забив в этом розыгрыше чемпионата России 14 голов. В последней игре с "Сочи" Тюкавин внес мяч в сетку ударом пяткой, находясь спиной к воротам. В гонке бомбардиров Российской Премьер-Лиги Тюкавин идет на втором месте, его опережает колумбийский форвард "Зенита" Матео Кассьерра, забивший 16 мячей.
Отметим, что по системе "гол плюс пас" Константин Тюкавин является лучшим среди игроков РПЛ, помимо 14 забитых мячей воспитанник "Динамо" сделал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 12 миллионов евро.
Источник: Metaratings
Каряка: Тюкавину есть, что показать в родном клубе. Ему стоит остаться ещё на год
Бывший игрок "Динамо" Андрей Каряка поделился мнением о значимости нападающего "бело-голубых" Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо"