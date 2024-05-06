Россиянина хотят оставить в Сан-Себастьяне, потому что считают его частью обоймы команды и оценивают положительно его игру в текущем сезоне. Источник уточнил, что сразу несколько клубов обращались по вопросу аренды 20-летнего хавбека, но получили отказ.
Арсен Захарян перешел из московского "Динамо" в "Реал Сосьедад" в августе 2023 года. В текущем сезоне российский игрок принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых забил один гол и сделал две голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает Захаряна в 15 миллионов евро.
Источник: "РБ Спорт"
Источник: "Реал Сосьедад" не будет отдавать в аренду Захаряна, он будет в обойме в следующем сезоне
"Реал Сосьедад" не планирует в следующем сезоне отправлять в аренду российского полузащитника Арсена Захаряна, сообщил источник.
Фото: Global Look Press