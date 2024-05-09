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Булатов: ставить крест на Угальде в "Спартаке" я бы не стал. Нужно дождаться нового тренера

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Экс-игрок "Спартака" оценил перспективы новичка "красно-белых" Манфреда Угальде в команде.
Фото: официальный сайт "Спартака"
"Провальный ли трансфер Угальде? Думаю, надо подождать нового тренера. Физические качества, объём, скорость, агрессия и желание у него есть. Не хватает класса, в каких-то ситуациях можно отдать на партнёра, а он всегда старается бить. И исполнительское мастерство пока вызывает вопросы, но можно ещё дать время - всё-таки другая страна, всем нужно разное время на адаптацию. Совсем ставить на Угальде крест я бы пока не стал", - заявил Булатов.

Манфред Угальде перебрался в московский "Спартак" в зимнее трансферное окно. Сумма трансфера коста-риканского нападающего из нидерландского "Твенте" составила 13 миллионов евро. Сообщалось, что с бонусами общая сумма сделки может вырасти до 15-ти миллионов.

В весенней части сезона за "Спартак" Угальде провел 665 минут в 9-ти матчах РПЛ и не отметился ни одним результативным действием. Единственный гол в "красно-белой" футболке 21-летний нападающий забил в Кубке России - в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ против "Зенита" (1:2).

Всего на счету Манфреда Угальде 1+0 по системе гол+пас в 12-ти матчах после переезда в Россию. В первой части сезона в Эредивизи Угальде оформил 7+6 в 18-ти матчах.

Источник: "Metaratings"

Булатов Манфред Угальде Спартак
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