- Нынешний чемпионат тяжёлый. Нервы у команд оголены, потому что обидно теряют очки абсолютно все. Соответственно, это показывает напряжение в чемпионате, который есть сейчас, - приводит слова Митрофанова "Чемпионат".
За три тура до финиша сезона Российской премьер-лиги фактическую борьбу за первое место ведут три клуба - петербургский "Зенит" (51 очко), "Краснодар" (50 очков) и московское "Динамо" (50 очков). Сине-бело-голубые набрали 1 очко в трёх последних матчах, чёрно-зелёные - 1 очко в 2 последних матчах. Бело-голубые держат 4-матчевую победную серию, перед началом которой проиграли 3 встречи РПЛ подряд.
Митрофанов - о чемпионской гонке в РПЛ: нервы оголены, обидно теряют очки абсолютно все
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал турнирную ситуацию в борьбе за золотые медали чемпионата России.
Фото: РИА Новости