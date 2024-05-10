"Назначена дата ближайшего заседания комитета по этике — оно пройдет 21 мая. Комитет детально изучит все обстоятельства дела, выслушает игрока", - сказал Митрофанов.
Напомним, 24 апреля после матча перенесенного 21-го тура РПЛ между "Зенитом" и Рубином" (0:2) игрок казанского клуба Руслан Безруков после игры в шутку предложил "Краснодару" перечислить "денежки на карту" за то, что "Рубин" нанес поражение их конкуренту за чемпионский титул "Зениту". После высказывания футболиста РФС заявил, что его слова оценят на заседании комитета по этике. В казанском клубе осудили шутку своего игрока, с ним проведена разъяснительная работа и применены дисциплинарные меры.
Источник: "Спорт-Экспресс"
В РФС рассказали, когда комитет по этике выслушает Безрукова по поводу его шутки
Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов рассказал, когда комитет по этике рассмотрит случай с штукой Руслана Безрукова.
Фото: ФК "Рубин"