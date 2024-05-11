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Чалов - после победы ЦСКА над "Зенитом": понимаем, что в РПЛ у нас не лучшие результаты. Акцент делаем на Кубок

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Форвард ЦСКА Федор Чалов высказался после победы над "Зенитом" в 28-м туре РПЛ.
Фото: официальный сайт РПЛ
"Для нас Кубок - самая важная игра. Мы отталкиваемся от своей игры, понимаем, что в чемпионате не лучшие результаты. Акцент делаем на Кубок", - передает слова Чалова "Матч ТВ".

"Зенит" уступил ЦСКА в матче 28-го тура чемпионата России. Нападающий "армейцев" Федор Чалов забил единственный мяч в игре и принес своей команде три очка, уверенно реализовав пенальти. Победа позволила ЦСКА подняться на 6-е место в турнирной таблице. На счету "армейцев" теперь 42 очка.

"Зенит" с 51-м очком в 28-ми матчах лидирует в чемпионате России. "Краснодар" с 50-ю очками идет 2-м. "Быки" также уступили в 28-м туре - московскому "Спартаку". "Динамо" уступает "Краснодару" лишь по дополнительным показателям. "Бело-голубые" проводят матч 28-го тура с "Балтикой" в эти минуты.

ЦСКА Зенит Федор Чалов
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