Мор - о победе "Спартака": счёт 3:2 для "Сочи" — очень большая удача

"Преимущество "Спартака" было очень весомым.
Команда сыграла очень хорошо. Счёт 3:2 для "Сочи" — очень большая удача", - сказал Мор "Чемпионату".
На 21-й минуте Эсекьель Барко вывел "Спартак" вперед, реализовав пенальти, однако на 62-й минуте Александр Солдатенков сравнял счет. Спустя 19 минут Маркиньос забил гол - 1:2. В самой концовке встречи Пабло Солари поразил ворота "Сочи", а Ильин реализовал пенальти за южан и установили итоговый счет 2:3. На 41-й минуте полузащитник красно-белых Жерсон забил второй гол, однако судья отменил взятие ворот из-за офсайда.
Команды остались на прежних позициях в турнирной таблице: "Сочи" занимает 16-е место с 9 баллами, "Спартак" располагается на шестой строчке с 32 очками.