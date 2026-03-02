Нападающий "Сочи" прокомментировал поражение в матче со "Спартаком"

"К сожалению, до положительного результата не добрались, надо было хотя бы очко заработать. При счете 1:1 могли повести. Если бы не наша ошибка на последней минуте, которая привела к третьему голу, то в конце было бы 2:2. В перерыве тренерский штаб подсказал нам и во втором тайме заиграли по-другому", - цитирует Ильина корреспондент Rusfootball.info.
Матч 19-го тура РПЛ между "Сочи" и "Спартаком" завершился со счетом 3:2 в пользу "Спартака". На 21-й минуте Эсекьель Барко вывел "Спартак" вперед, реализовав пенальти, однако на 62-й минуте Александр Солдатенков сравнял счет. Спустя 19 минут Маркиньос забил гол - 1:2. В самой концовке встречи Пабло Солари поразил ворота "Сочи", а Ильин реализовал пенальти за южан и установили итоговый счет 2:3. На 41-й минуте полузащитник красно-белых Жерсон забил второй гол, однако судья отменил взятие ворот из-за офсайда.
Команды остались на прежних позициях в турнирной таблице: "Сочи" занимает 16-е место с 9 баллами, "Спартак" располагается на шестой строчке с 32 очками.