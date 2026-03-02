Зобнин ответил, какой итог сезона для "Спартака" его устроит

"Мы идём от игры к игре. Сегодня выиграли у "Сочи", сейчас будет кубковый матч, очень важная игра в дерби с "Динамо", хорошей командой, которая предыдущую встречу уверенно выиграла. Хорошо, что набрали три очка, матчи ещё есть, их много.
Нужно побеждать и не смотреть пока что в турнирную таблицу. Каким результатом буду доволен? Если выиграем все матчи", — передаёт слова Зобнина корреспондент Rusfootball.info.
Первый матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России "Динамо" — "Спартак" состоится в четверг, 5 марта. Начало — в 20:45 мск.