Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сочи
2 - 3 2 3
СпартакЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Родина
1 - 0 1 0
Шинник2 тайм

Зобнин ответил, какой итог сезона для "Спартака" его устроит

Полузащитник и капитан московского "Спартака" Роман Зобнин ответил, на что команда претендует во второй части сезона 2025/2026.
Фото: ФК "Спартак"
Сегодня, 2 марта, красно-белые обыграли в гостях "Сочи" со счётом 3:2. В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги "Спартак" с 32 очками располагается на 6-й позиции.

"Мы идём от игры к игре. Сегодня выиграли у "Сочи", сейчас будет кубковый матч, очень важная игра в дерби с "Динамо", хорошей командой, которая предыдущую встречу уверенно выиграла. Хорошо, что набрали три очка, матчи ещё есть, их много.

Нужно побеждать и не смотреть пока что в турнирную таблицу. Каким результатом буду доволен? Если выиграем все матчи", — передаёт слова Зобнина корреспондент Rusfootball.info.

Первый матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России "Динамо" — "Спартак" состоится в четверг, 5 марта. Начало — в 20:45 мск.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 6
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится