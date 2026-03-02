Гарсия ответил, действительно ли Кубок важнее для "Спартака", чем чемпионат

В турнирной таблице РПЛ красно-белые с 32 очками располагаются на 6-м месте. В Кубке страны команда вышла в 1/2 финала Пути РПЛ, где сыграет с московским "Динамо". Сегодня, 2 марта, "Спартак" на выезде обыграл "Сочи" со счётом 3:2.
— Можно ли сказать, что из-за сложной ситуации в чемпионате Кубок сейчас главный турнир для "Спартака"?
— Кубок вне всяких сомнений очень важен для нас, мы мотивированы там играть. Но и лига для нас важна — в каком турнире мы играем, там и должны побеждать, — приводит слова Гарсии корреспондент Rusfootball.info.
Первая игра полуфинала Кубка России "Динамо" — "Спартак" пройдёт в четверг, 5 марта, на "ВТБ Арене". Начало — в 20:45 мск.
Нападающий "Спартака" Ливай Гарсия ответил на вопрос о том, какой турнир для команды важнее — Премьер-Лига или Кубок России.
Фото: ФК "Спартак"