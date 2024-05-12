– Меня просили проявлять свои лучшие качества: разгонять атаки, растягивать оборону соперника. К сожалению, уступили. Но не нужно опускать голову. Нужно постараться набрать максимум очков в оставшихся матчах.
11 мая петербургский “Зенит” сыграл против московского ЦСКА в рамках центрального матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу армейцев. Вингер сине-бело-голубых Педро вышел на поле во втором тайме. Он не отметился результативными действиями.
Напомним, “Зенит” после 28 туров чемпионата России имеет в собственном активе 51 очко. Он занимает вторую позицию в таблице.
Источник: “Матч ТВ”
Игрок “Зенита” Педро: нам не нужно опускать голову
Вингер “Зенита” Педро отреагировал на поражение от ЦСКА (0:1) в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Зенит"