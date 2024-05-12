– Что сказал Алексей Борисович Миллер в раздевалке? Все, что происходит в раздевалке, остается в раздевалке.
Напомним, петербургский “Зенит” набрал лишь одно очко в четырех последних матчах чемпионата России по футболу. В 28-м туре РПЛ сине-бело-голубые на своем поле потерпели поражение от московского ЦСКА со счетом 0:1. После игрового дня коллектив Сергея Семака опустился на второе место в турнирной таблице.
Источник: “Советский спорт”
Семак: что сказал Миллер после поражения от ЦСКА? Это останется в раздевалке
Наставник “Зенита” Сергей Семак не стал отвечать на вопрос о том, что сказал в раздевалке глава “Газпрома” Алексей Миллер после игры с ЦСКА.
Фото: ФК "Зенит"