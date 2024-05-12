- У "Зенита" проблемы с нападением, несмотря на то, что у них два неплохих форварда - оба находятся не в лучшей форме. Хотя команда играет прилично, особенно в обороне, пропускает мало и в основном с пенальти. А впереди есть проблемы. Если взять из "Динамо" нападающего классного уровня, например, Тюкавина, который сейчас один из лучших в России, и поместить его в "Зенит", то отрыв был бы 7-8 очков. Все проблемы "Зенита" в плохой спортивной форме двух нападающих, - передаёт слова Галямина Metaratings.ru.
"Зенит" из Санкт-Петербурга не может выиграть на протяжении 4 последних туров Российской премьер-лиги, набрав на этом отрезке 1 очко, и на протяжении пяти последних матчей во всех турнирах. На этом отрезке сине-бело-голубые забили 1 гол в РПЛ и 2 гола с учётом Кубка России. В турнирной таблице чемпионата петербуржцы откатились на второе место с 51 очком в 28 матчах, отставая от лидирующего "Динамо" на 2 очка.
Основными центрфорвардами "Зенита" являются колумбиец Матео Кассьерра, который после мартовской паузы ФИФА в 9 матчах во всех турнирах забил 1 гол и отдал 2 голевых паса, и Иван Сергеев, у которого на этом же отрезке в 10 матчах нет ни одного результативного действия.
Галямин: у "Зенита" проблемы с нападением. Если бы Тюкавина из "Динамо" поместить в "Зенит", отрыв был бы 7-8 очков
Экс-спортивный директор московского "Динамо" Дмитрий Галямин высказался о проблемах петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Динамо"