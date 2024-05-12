"Сейчас не время об этом говорить. "Зенит" находится в чемпионской гонке, это неэтично", - цитирует Гарсию "Чемпионат".
Сегодня в СМИ появилась информация о том, что бразильский "Палмейрас" заинтересован в приобретении 27-летнего полузащитника "Зенита" Клаудиньо. В текущем сезоне бразилец провел 39 матчей за петербургский клуб и отметился пятью забитыми мячами и восьмью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 27-летнего игрока в 18 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2026/2027.
Агент - о возможном переходе Клаудиньо в "Палмейрас": сейчас не время об этом говорить - "Зенит" в чемпионской гонке
Футбольный агент Луис Гарсия, представляющий интересы полузащитника "Зенита" Клаудиньо, высказался о возможном переходе своего клиента в "Палмейрас".
Фото: ФК "Зенит"