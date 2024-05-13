- Чем Слишкович влюбляет? Он расслабил игроков?
- Немножко упростил игру. От части упростил быт. Может быть это тоже как-то повлияло. Потому что мелочей в футболе не бывает, как вы знаете.
Напомним, что руководство московского "Спартака" в апреле отправило в отставку с поста главного тренера испанского специалиста Гильермо Абаскаля, временно исполняющим его обязанности стал Владимир Слишкович. Под руководством боснийца команда не потерпела ни одного поражения, а в матче 28-го тура одержала победу над "Краснодаром" со счётом 1:0. После 28-ми сыгранных туров "красно-белые" занимают пятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 46-ю набранными очками.
Источник: "Чемпионат".
Хлусевич - о Слишковиче: немножко упростил игру, от части упростил быт - а мелочей в футболе не бывает
Защитник московского "Спартака" Даниил Хлусевич высказался о Владимире Слишковиче.
Фото: ФК "Спартак"