"Агент на то и является представителем футболиста, чтобы вести свою работу. Агенты делают это по-разному, в течение сезона мы видели разные заявления, интервью. Относимся к этому спокойно. Дзюба является большим мастером, он помог "Локомотиву". Мы договорились, что ни с одним футболистом не ведем переговоров до окончания сезона", - цитирует Нагорных "СЭ".
Ранее агент Артёма Дзюбы заявил, что его клиента не желают оставлять в клубе и поэтому не дают нападающему игрового времени - в контракте футболиста есть пункт об автоматическом продлении, если он набирает 12 результативных баллов. В 28-м туре РПЛ московский "Локомотив" одержал победу над "Оренбургом" со счётом 2:0. После 28-ми сыгранных туров "железнодорожники" занимают четвёртое место в турнирной таблице российского чемпионата с 47-ю очками. В текущем сезоне форвард провёл за команду Михаила Галактионова 26 матчей и отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами, контракт игрока с клубом истекает по окончании сезона. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Дзюба может перейти в "Шанхай Шэньхуа" Леонида Слуцкого.
Нагорных - о Дзюбе: мы договорились, что ни с одним футболистом не ведем переговоров до окончания сезона
Председатель правления директоров "Локомотива" Юрий Нагорных высказался об истекающем контракте Артёма Дзюбы.
Фото: ФК "Локомотив"