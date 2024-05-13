"Мы не сможем ответить, что случилось с "Зенитом". Чтобы знать, нужно находиться в команде. А мы смотрим со стороны. Но я бы не сказал, что "Зенит" играет плохо. Они играли лучше ЦСКА, играли лучше "Факела", лучше "Рубина". Однако они не побеждают. Для меня не будет шоком, если «Зенит» не станет чемпионом. Я говорил ещё в самом начале сезона, что в РПЛ всё выравнивается", - заявил Мостовой.
Санкт-петербургский "Зенит" уступил московскому ЦСКА (0:1) в матче 28-го тура РПЛ. Ранее в 27-м туре "сине-бело-голубые" потеряли очки в Воронеже с "Факелом". В 26-м туре "Зенит" с минимальным счетом уступил московскому "Динамо" (1:0). Кроме того, в матче перенесенного 21-го тура подопечные Сергея Семака уступили со счетом 0:2 казанскому "Рубину".
1 набранное очко в 4-х последних матчах привело "Зенит" к потере 1-й строчки в турнирной таблице РПЛ за два тура до конца сезона. Московское "Динамо" одержало победу над "Балтикой" (3:2) и набрало 53 очка в 28-ми матчах. "Зенит" с 51-м очком отстает от "бело-голубых" на 2 очка, а также уступает по дополнительным показателям в случае возможного равенства очков к 30-му туру.
Источник: "Чемпионат"
Александр Мостовой: не сказал бы, что "Зенит" играет плохо. Они были лучше ЦСКА, "Факела" и "Рубина"
Экс-футболист сборной России Александр Мостовой высказался о кризисе в "Зените" в концовке сезона.
Фото: официальный сайт "Зенита"