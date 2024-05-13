"У "Краснодара" происходит точно такая же ситуация, как у "Зенита". Команда попала в физическую и психологическую яму, а также произошла непонятная смена тренера, поэтому у футболистов пошёл мандраж. Отсюда появились осечки "Краснодара", плюс "Зенит" тоже стал терять очки. У "Динамо" же не ставилась задача становиться чемпионами, просто аппетит пришёл во время еды", - заявил Канчельскис.
По итогам 28-го тура чемпионата России московское "Динамо" сумело опередить "Зенит" и "Краснодар" и возглавить турнирную таблицу. "Сине-бело-голубые" уступили московскому ЦСКА (0:1). "Быки" с тем же счетом оказались проиграли "Спартаку". Волевая победа над "Балтикой" (3:2), завоеванная благодаря двум голам после 90+3 минуты, позволила "бело-голубым" подняться на 1-е место в таблице РПЛ.
За два тура до конца чемпионата в активе "Динамо" 53 очка и преимущество по личным встречам над "Зенитом". На счету действующих чемпионов 51 очко. "Краснодар" замыкает топ-3 с 50-ю очками. В 29-м туре "Краснодар" и "Зенит" сыграют на выезде, соответственно, с "Сочи" и "Ахматом". "Динамо" примет дома "Крылья Советов".
Источник: "Чемпионат"
Канчельскис: у "Динамо" не было задачи стать чемпионами, просто аппетит пришел во время еды
Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: официальный сайт "Динамо"