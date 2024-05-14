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Гендиректор “Динамо”: если будет хорошее предложение по Тюкавину, обязательно будем его рассматривать

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Генеральный директор “Динамо” Павел Пивоваров сообщил, что бело-голубые готовы рассмотреть предложения по трансферу нападающего Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо"
– Если будет хорошее предложение, обязательно будем его рассматривать в интересах “Динамо” и игрока. Мы даём игрокам развиваться в Европе, на более высоком уровне.

Напомним, Тюкавин является воспитанником московского “Динамо”. Его действующее трудовое соглашение с бело-голубыми рассчитано до лета 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского форварда в 12 миллионов евро. В нынешнем сезоне он принял участие в 36 матчах во всех турнирах. На счету Тюкавина 17 голов и 10 результативных передач.

Источник: “Чемпионат”

Динамо Константин Тюкавин
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