"Сейчас все фавориты, и "Краснодар" тоже. Потому что "Краснодар" в последнем туре принимает "Динамо". Почему он должен прощаться с чемпионскими амбициями? Если они выиграют в ближайшем туре, то у них будет минус три очка. В последнем туре обыгрывай "Динамо", и ты чемпион. Там, правда, "Зенит" может опередить, но тем интереснее, что наконец-то мы хоть досрочно не вешаем медали на шею", - сказал Билялетдинов.
За два тура до конца чемпионата лидером стало московское "Динамо", в активе подопечных Марцела Лички 53 очка. После серии без побед "Зенит" потерял лидерство и опустился на вторую строчку. Петербуржцы за последние четыре игры РПЛ заработали только один балл и сейчас имеют в копилке 51 очко. У "Краснодара" 50 очков и третье место в турнирной таблице. В заключительных турах "Динамо" дома примет "Крылья Советов", а потом отправится в Краснодар, "быки" до матча с "бело-голубыми" встретятся с "Сочи". Чемпиону последних пяти сезонов петербуржскому "Зениту" предстоит поездка в Грозный на матч с "Ахматом", в 30-м туре "сине-бело-голубые" сыграют с "Ростовом" Валерия Карпина.
Источник: Metaratings
Билялетдинов: наконец-то мы хоть досрочно не вешаем медали на шею "Зениту"
Бывший тренер "Локомотива" Ринат Билялетдинов прокомментировал чемпионскую гонку в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Зенит"