"Понимаю. Воронежские болельщики недовольны тем, что в "Зените" много бразильцев, которые получают огромные зарплаты и должны, как мы все считаем, за 5 туров до конца выигрывать чемпионат. Но, к сожалению для "Зенита", они это не сделали. Я не считаю это позором, но это недоработка тренерского штаба и, в большей степени, футболистов", - заявил Аленичев.
За два тура до конца чемпионата "Зенит" занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе подопечных Сергея Семака 51 очко в 28-ми матчах. Возглавляющее турнирную таблицу московское "Динамо" опережает "Зенит" на 2 очка и по дополнительным показателям. Тройку замыкает "Краснодар" с 50-ю очками.
В матче 27-го тура "Факел" - "Зенит" (1:1) в Воронеже болельщики хозяев скандировали оскорбительные кричалки в адрес футболистов соперника, среди которых: "Зенит" - позор российского футбола". КДК РФС оштрафовал "Факел" на 30 тысяч рублей за данный инцидент.
Источник: "Sport 24"
Аленичев: понимаю воронежских болельщиков. Они недовольны, что в "Зените" много бразильцев, но я не считаю это позором
Экс-наставник "Спартака" Дмитрий Аленичев прокомментировал оскорбительные кричалки болельщиков "Факела" в адрес "Зенита" в матче 27-го тура РПЛ.
Фото: официальный сайт "Зенита"