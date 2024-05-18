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Глава совета директоров "Динамо" Гафин: задача на сезон - попасть в тройку, мы ее выполнили

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Глава совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин высказался о возможном продлении контракта с главным тренером команды Марцелом Личкой.
Фото: "Чемпионат"
"Контракт Лички? Мы говорили, что наша задача, как и Марцела - попасть в тройку. Математически мы попали в тройку, поэтому ответ утвердительный", - заявил Гафин.

Марцел Личка работает главным тренером "Динамо" с лета 2023-го года. Ранее чешский специалист возглавлял "Оренбург". Под управлением Лички "бело-голубые" возглавляют чемпионскую гонку с 56-ю очками в 29-ти матчах. Отрыв от "Зенита", занимающего 2-е место и "Краснодара", с которым "Динамо" сыграет в последнем туре - 5 и 6 очков.

Победа или ничья "Сочи" в матче 29-го тура с "Краснодаром", при условии потери очков "Зенитом" в матче с "Ахматом" в Грозном, гарантируют "Динамо" 1-е место в РПЛ за тур до конца чемпионата. Подопечные Марцела Лички могут оформить чемпионство самостоятельно в 30-м туре, для этого нужно не проиграть "Краснодару" в гостях.

Источник: "Чемпионат"

Гафин Динамо Марцел Личка
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