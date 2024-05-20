"Какие эмоции? Горечь. Очень обидно, что "Сочи" вылетел. Мы показывали качественный футбол по весне, но жаль, что не удалось решить поставленную задачу. Нужно это принять, это опыт, который сделает команду сильнее", - цитирует Сутормина "РБ Спорт".
Алексей Сутормин перешёл в "Сочи" из петербургского "Зенита" в зимнее трансферное окно на правах аренды до конца текущего сезона. Полузащитник провёл за южан девять матчей и отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего игрока в 1,5 миллионов евро. После 29-ти сыгранных туров южане занимают последнее место в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своём активе 23 очка. Команда Роберта Морено лишилась математических шансов на сохранение прописки в РПЛ.
Сутормин - о вылете "Сочи": нужно это принять, это опыт, который сделает команду сильнее
Полузащитник "Сочи" Алексей Сутормин высказался о вылете команды из РПЛ.
Фото: ФК "Сочи"