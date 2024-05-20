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КДК оценит оскорбительное скандирование болельщиков "Динамо" в адрес "Зенита"

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Контрольно-дисциплинарный комитет РФС на заседании комиссии рассмотрит оскорбительное скандирование болельщиками "Динамо" в адрес "Зенита".
Фото: ФК "Динамо"
О предстоящей повестке КДК рассказал глава комитета Артур Григорьянц. Оскорбительное массовое скандирование в адрес петербуржского клуба было зафиксировано на прошедшем матче 29-го тура с самарскими "Крыльями Советов" (4:1).

Комиссия КДК также оценит оскорбительные выражение фанатов "Ахмата" в адрес "Зенита", а также эпизод, когда с трибуны кинули пластиковую бутылку, которая попала в голову полузащитнику Васильеву, уточнил Григорьянц. В повестке заседания числится поздний выход игроков из раздевалки в матче "Урала" и "Оренбурга".

Источник: "Спорт-Экспресс"

Динамо Зенит
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